«Возможно кровотечение в слизистых оболочках»: в Новосибирске есть риск заражение коронавирусом и свиным гриппом

Если у вас высокая температура - вызывайте скорую Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирский инфекционист Андрей Поздняков назвал симптомы заражения коронавирусом и гриппом одновременно.

- Сразу отправляться в больницу, если вы подозреваете у себя одновременно грипп и ковид не стоит. Если есть вероятность, что вы заболели микст-инфекцией, следует для начала провести тестирование. Но в первую очередь нужно внимание на симптоматику. Если есть температура выше 39 градусов, признаки интоксикации, возможно, кровотечения в слизистых оболочках – в таких случаях, следует незамедлительно вызвать врача, и скорее всего за этим последует госпитализация, чтобы разобраться в причинах заболевания и назначить эффективное лечение, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Поздняков, инфекционист. - Если температура 37,2 и состояние относительно нормальное, то вызывать скорую не нужно Как отметил врач, как протекает сочетание свиного гриппа и ковида еще доподлинно неизвестно.

- Как протекает сочетанная инфекция гриппа и ковида – неизвестно, потому что, когда человек заболевает, зачастую не проводится достаточно подробной расшифровки причин заболевания. Если бы таких случаев микстинфекций было много, то можно было бы выявить типичные симптомы и осложнения, но пока данных слишком мало, - уточняет Андрей Поздняков.

Напомним, что ранее главный врач сети новосибирских клиник Татьяна Овсянникова рассказала, что является явным признаком свиного гриппа.

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