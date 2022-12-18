Мороз, уходи! В начале недели в Новосибирске ожидается потепление

Столбики термометров поднимутся до -5 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирск грядет долгожданное потепление. По данным сервиса «Gismeteo» в понедельник 19 декабря столбики термометров днем поднимутся до -11, а 20 декабря уже до -5.

- Тепло продержится до 22 декабря. К концу недели температура воздуха днем составит -18…-20 градусов, а ночью опустится до -30, - говорится на сайте. – Ветер будет дуть со скоростью от 12 до 14 метров в секунду.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» тепло в городе продержится до 21 декабря. В среднем столбик термометра поднимется до -3…-8 градусов, а ночью температура воздуха составит -5…-11 градусов.

Так же синоптики обещают снежную неделю, а ветер подует юго-западный.

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