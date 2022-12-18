Пассажира из авто отвезли в больницу. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске водитель иномарки врезался в трамвай и сбежал с места ДТП. Авария произошла вечером 17 декабря, но стало известно о ней сегодня.

- Неустановленный водитель на машине «Нyundai» двигался по улице Дуси Ковальчук, со стороны площади Калинина, в сторону улицы Залесской. Напротив дома № 378а по улице Дуси Ковальчук, он выехал на трамвайные пути и въехал в трамвай, который стоял на остановке «Университет путей сообщения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Известно, что водитель иномарки сбежал с места ДТП, а его пассажир пострадал. Его отвезли в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД ищут виновника аварии.

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