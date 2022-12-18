Открытие состоялось 17 декабря. Фото: vk.com/artweeksibir

В новосибирском ТЦ «Апельсин» открылась галерея современного искусства. Она начала работать 17 декабря.

- Работаем каждый день с 12:00 до 21:00 на ул. Ленина, 84 (ТЦ «Апельсин», 2 этаж). Понедельник – технический день. В галерею свободный вход (пока, до старта спецпроектов), - написано в группе «ARTWEEK» Вконтакте.

Галерея открыта для сотрудничества с художниками, которые готовы реализовывать в ней разные проекты.

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