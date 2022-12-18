Мэр Новосибирска Анатолий Локоть приехал в Луганскую Народную Республику

Анатолий Локоть уехал на Донбасс. Фото: телеграм-канал "Анатолий Локоть"
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уехал на Донбасс. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
- В Беловодске проводили ребятишек, направляющихся в Новосибирск, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях проекта «Новосибирск – новогодняя столица России», - рассказывает Анатолий Локоть, мэр города Новосибирска. - 21 декабря будем встречать наших юных гостей на вокзале «Новосибирск-Главный».
Так же градоначальник встретил в Беловодске контейнер с гуманитарной помощью, собранную и отправленную новосибирцами.
- Сибирские ели украсят новогодние праздники в Беловодском районе ЛНР, - уточнил Анатолий Локоть.
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