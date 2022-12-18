Экс-учитель школы в Черепаново в Новосибирской области рассказал о скандальной вечеринке с учениками

Учитель устроил вписку со школьниками. Фото: соцсети

В небольшом городе Черепаново в Новосибирской области всю неделю обсуждают одну новость. Учитель устроил пьяную вписку со школьниками. Напомним, что 25-летний преподаватель приехал из Москвы в село по программе «Учитель для России». Правда, отработав всего год, уволился.

На прощание молодой педагог решил закатить вечеринку у себя дома. Казалось бы обычная встреча вышла за рамки дозволенного: дети рассказали, что учитель раздал им вейпы и презервативы. Не обошлось и без алкоголя. Одной из девочек даже стало плохо — ее с тусовки забрала мама и повезла в больницу.

- Да, я вел с пятого по десятый классы. С ними у нас были общие чаты, где могли домашние задания уточнить, любые вопросы задать. Решил «пятые» и «шестые» на вписку не звать, потому что будет много беспокойных матерей. А остальных пригласил, чтобы попрощаться и сказать - всем пока. Хотелось уйти не по-английски. У меня была квартира, которую снимал. Там мы собрались, чтобы выпить чай, покушать, попарить, - рассказал КП-Новосибирск Марат, учитель, устроивший вечеринку. - Я понимал, что это может привести к печальным последствиям. Но для меня критерием было бы - если б кто-то умер от передоза, или ворвалась полиция. А этого не произошло, поэтому для меня последствия неприятные, но не фатальные.

Теперь в деле разбирается полиция. Правоохранители завели дело и оштрафовали учителя на 1,5 тысячи рублей. Еще двоих школьников могут оштрафовать на 1,5 тысячи за потребление алкоголя в местах, запрещенных законом. Родителей двух учеников могут оштрафовать на 2 тысячи рублей из-за того, что их дети напились.

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