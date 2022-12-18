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НовостиОбщество18 декабря 2022 2:00

Новосибирцы пожаловались на выпадающие кирпичи из фасада дома

Они просят сделать им капитальный ремонт раньше положенного срока
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Жители дома утверждают, что из фасада выпадают кирпичи. Фото: предоставлено жильцами

Жители дома утверждают, что из фасада выпадают кирпичи. Фото: предоставлено жильцами

Новосибирцы пожаловались на выпадающие кирпичи из фасада дома. Речь идет о двухэтажке на улице Планировочная, 35 в Ленинском районе.

- У нас с крыши падает шифер. Раньше там веревкой перетягивали, чтобы дети не бегали, но ее сорвали через пол часа. Из фасада выпадают кирпичи. У нас же дети во дворе играют, а если ем на голову свалиться? – рассказала КП-Новосибирск Оксана Бударина, жительница дома.

На кадрах, присланных женщиной видно, что фасад дома давно облупился и пошел трещинами. Над окнами второго этажа виднеются кирпичи.

- Мы писали обращение в МинЖКХ, но нам сказали, что капитальный ремонт фасада будет в промежуток с 2023-2025 год, а крыши 2026-2028 год. Раньше срока не получается, - говорят жители дома.

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