В Новосибирск придут морозы до -27 градусов

В Новосибирске ночью в воскресенье, 18 декабря, похолодает до -27 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске ночью в воскресенье, 18 декабря, похолодает до -27 градусов. Днем синоптики обещают небольшое потепление и облачность.

— В воскресенье, 19 декабря, в Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в конце дня местами небольшой снег. Ночью в отдельных районах изморозь. На дорогах местами гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха ночью опустится до -21…-23 градусов, в пригороде — до -27. Днем потеплеет до -16…-18 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Синоптики Яндекс. Погоды дают новосибирцам более оптимистичный прогноз и обещают на воскресенье температуру от 15 до 22 градусов мороза.

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