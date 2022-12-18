В Новосибирске Renault перевернулся на крышу

В Новосибирске «Рено» перевернулся на крышу после столкновения с «Хондой». Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске «Рено» перевернулся на крышу после столкновения с «Хондой». ДТП случилось в субботу, 17 декабря, в Советском районе города.

— 32-летний водитель автомобиля Honda Accord ехал по улице Иванова в сторону рабочего поселка Кольцово. Напротив дома № 55к2 на улице Иванова при совершении обгона он столкнулся с автомобилем Renault, за рулем которого был 53-летний водитель, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал водитель «Рено», его доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

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