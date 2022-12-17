В Новосибирске в ДТП с «Маздой» и «Тойотой» пострадали двое детей

В ДТП пострадали три человека. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Кировском районе Новосибирска столкнулись две иномарки: в ДТП пострадали дети. Авария случилась вечером в субботу, 17 декабря.

— В 19:50 23-летний водитель автомобиля «Тойота Кроун» ехал по улице Петухова, поворачивая на улицу Громова. И у дома № 69а на улице Петухова он столкнулся с автомобилем «Мазда Демио» за рулем которой был 24-летний водитель, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

В аварии пострадали водитель «Мазды» и двое его пассажиров: 7-летняя девочка и 3-летний мальчик. Их доставили в больницу. На месте ДТП работал экипаж ДПС.

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