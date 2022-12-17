В ГИБДД раскрыли подробности столкновения поезда и грузовика под Новосибирском

В ГИБДД рассказали подробности столкновения поезда и грузовика под Новосибирском. Фото: ГУ МВД по НСО
В ГИБДД рассказали подробности столкновения поезда и грузовика под Новосибирском. Напомним, ДТП случилось в субботу, 17 декабря в Мичуринском сельсовете.
— 42-летний водитель автомобиля «Хово» ехал по полевой дороге со стороны поселка Тулинский в сторону поселка Мичуринский. Он выехал на технологический железнодорожный путь (переезд отсутствует), где столкнулся с тепловозом, ехавшим без вагонов, — рассказали в МВД.
В ДТП пострадала 40-летняя женщина, ее госпитализировали. Водитель грузовика и 51-летний водитель тепловоза прошли освидетельствование, оба были трезвыми. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области поезд столкнулся с грузовиком
ДТП случилось на железнодорожном переезде (подробнее).
ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер