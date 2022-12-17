В ГИБДД раскрыли подробности столкновения поезда и грузовика под Новосибирском

В ГИБДД рассказали подробности столкновения поезда и грузовика под Новосибирском. Фото: ГУ МВД по НСО

В ГИБДД рассказали подробности столкновения поезда и грузовика под Новосибирском. Напомним, ДТП случилось в субботу, 17 декабря в Мичуринском сельсовете.

— 42-летний водитель автомобиля «Хово» ехал по полевой дороге со стороны поселка Тулинский в сторону поселка Мичуринский. Он выехал на технологический железнодорожный путь (переезд отсутствует), где столкнулся с тепловозом, ехавшим без вагонов, — рассказали в МВД.

В ДТП пострадала 40-летняя женщина, ее госпитализировали. Водитель грузовика и 51-летний водитель тепловоза прошли освидетельствование, оба были трезвыми. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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