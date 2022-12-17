В Новосибирске столкнувшиеся лимузин и троллейбус не поделили дорогу

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук столкнулись лимузин и троллейбус. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук столкнулись лимузин и троллейбус. ДТП произошло вечером в субботу, 17 ноября.

— На улице Дуси Ковальчук водитель лимузина Hummer столкнулся с троллейбусом. Водитель лимузина долгое время не мог выйти из автомобиля из-за перекорёженной двери, — сообщают очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

О пострадавших в ДТП не сообщалось, однако авария перегородила проезд в сторону улицы Плановой. Образовалась пробка.

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