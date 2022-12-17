В Новосибирской области поезд столкнулся с грузовиком. Фото: Транспортная прокуратура

В Новосибирской области поезд столкнулся с грузовиком. ДТП случилось в субботу, 17 декабря, на ЖД переезде в Мичуринском сельсовете.

— Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — пояснила КП-Новосибирск старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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