В Новосибирске отдали в суд дело о похищении таксиста, выпрыгнувшего из машины на ходу

В Новосибирске завершили расследование дела мигранта, похитившего таксиста в багажнике. Фото: предоставлено семьей Пронских

В Новосибирске завершили расследование дела мужчины, похитившего таксиста в багажнике. Напомним, история произошла в феврале этого года. Двое парней вызвали через мобильное приложение такси. Надев медицинские маски, они сели в приехавшую машину и через некоторое время попросили водителя остановить машину у одного из домов по улице Бурденко.

Мужчины напали на таксиста, связали его руки и голову скотчем и пересадили на водительское сиденье. Приехав в безлюдное место, где у них заранее стояла другая машина, они вытащили водителя их его авто и, связав ему еще и ноги, засунули в багажник своей машины. Но водитель смог освободиться от клейкой ленты, открыл багажник и выпрыгнул из машины на ходу.

— Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 32-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется похищение человека и разбое, — пояснили в прокуратуре.

Сейчас его уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпрыгнул из багажника на ходу: в Новосибирске многодетный таксист спасся от похитителей

В Новосибирске многодетный таксист спасся от похитителей (подробнее).

ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber