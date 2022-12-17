«Кружку в руке можно не увидеть»: Новосибирск 17 декабря снова накрыло смогом

Новосибирск снова накрыло смогом. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирск в субботу, 17 декабря, снова накрыло смогом. По данным сервиса Airvoice, уровень загрязнения воздуха в городе достиг 9 баллов.

— Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно, — сообщается на сайте портала.

Горожане, в свою очередь, жалуются на запах гари на улице и плотную дымку, из-за которой буквально становится не видно дорогу.

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