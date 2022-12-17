«Кружку в руке можно не увидеть»: Новосибирск 17 декабря снова накрыло смогом

Новосибирск снова накрыло смогом.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Новосибирск в субботу, 17 декабря, снова накрыло смогом. По данным сервиса Airvoice, уровень загрязнения воздуха в городе достиг 9 баллов.
— Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно, — сообщается на сайте портала.
Горожане, в свою очередь, жалуются на запах гари на улице и плотную дымку, из-за которой буквально становится не видно дорогу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Дорога уходит просто во тьму»: новосибирцы жалуются на пожирающий пространство смог
Новосибирцы жалуются на плохую видимость на дорогах из-за смога, накрывшего город (подробнее).
ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер