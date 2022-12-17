В Новосибирске на Гусинобродском шоссе загорелась фура. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
В Новосибирске на Гусинобродском шоссе загорелась фура. ЧП случилось в субботу, 17 декабря. Ее засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.
— На Гуснобродском шоссе загорелся тягач с прицепом. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, не дав огню полностью уничтожить грузовик, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах ролика, снятого автомобилистами, видно, что возгорание произошло в районе кабины грузовика.
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