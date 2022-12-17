Водитель из Новосибирской области поучаствовал в шоу «Поле чудес»

Житель села Новотырышкино из Новосибирской области Сергей Рудов поучаствовал на шоу «Поле Чудес». Фото: скриншот\1tv.ru/shows/pole-chudes

Житель села Новотырышкино из Новосибирской области Сергей Рудов поучаствовал на шоу «Поле Чудес». Вместе со своим отцом сибиряк исполнил там песню про Колывань.

— Я работаю водителем, у меня есть гражданская жена — ее зовут Мария, — рассказал о себе на передаче Сергей. — А еще я хочу поздравить с днем рождения свою сестру Наталью. Она очень просила передать вам, Леонид Аркадьевич, привет и подарки для всей своей семьи.

На вопрос для игроков, который звучал как: «Как на Руси называли человека, который добровольно дал обет молчания» мужчина ответить не смог. Хотя ему удалось открыть 6 букв из 10. За три угаданные буквы Сергею досталось право на две шкатулки, из которых нужно было наугад определить, где деньги. Здесь ему улыбнулась удача и он забрал 5 тысяч рублей.

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