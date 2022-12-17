В Новосибирске Дед Мороз-аквалангист нырнул в бассейн к акулам

В Новосибирске Дед Мороз спустился к акулам. Фото: "Дельфиния"

В Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» в Новосибирске праздничное настроение создают не только для посетителей, но и для обитателей. Так, уже шесть лет подряд там соблюдают традицию погружение к рыбам Деда Мороза, который приносит им лакомства.

Он принес для рыб лакомства. Фото: "Дельфиния"

— Мы хотим, чтобы новогоднее настроение было не только у наших гостей, но и у наших обитателей. Поэтому в бассейн к рыбам, в том числе и акулам, будет спускаться дед мороз с лакомствами, — рассказали КП-Новосибирск в центре «Дельфиния». — Делать он будет это начиная с сегодняшнего дня и на протяжении всех новогодних праздников.

Нырять Дед Мороз-аквалангист будет каждый день на протяжении Новогодних праздников. Фото: "Дельфиния"

Проходить акция будет каждый день примерно в 14:20.

Такую традицию в океанариуме соблюдают уже шесть лет. Фото: "Дельфиния"

— Угощаем мы наших обитателей традиционным «морским коктейлем»: в нем кусочки рыба, кальмары, креветки. Опускается наш Дед Мороз под воду примерно на 20 минут — пока хватает кислорода в баллоне, — добавили в центре.

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