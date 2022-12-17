Водителя, насмерть сбившего рыбака на озере Чаны, обвиняют в причинении смерти по неосторожности

Водителя, насмерть сбившего рыбака на озере Чаны под Новосибирском, обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Фото: Кадр из видео

Водителя, насмерть сбившего рыбака на озере Чаны под Новосибирском, обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Родственники погибшего мужчины просят сменить уголовную статью на более тяжкую: ведь мужчина сел за руль пьяным.

— 11 декабря этого года на озере Чаны в палатку, где я отдыхал вместе со своим зятем, въехала иномарка «Тойота Раф 4». Мой родственник погиб на месте, я чудом уцелел. Из машины тогда вышел пьяный мужчина, — написал в соцсетях сибиряк. — Мне недавно поступал звонок от следователя, которая сообщила, что водителю вменяют 109 статью УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Огромная просьба разобраться в этом вопросе. И переквалифицировать статью на 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека». У погибшего осталось трое маленьких детей и беременная жена.

В областном Следственном комитете отметили, что пока что расследование уголовного дела не завершено и разглашать детали его хода без вреда для следствия нельзя.

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