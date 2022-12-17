Барнаулец избил свою жену из-за маникюра и косичек

Барнаулец избил свою жену из-за косичек и маникюра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Барнаулец избил свою жену из-за косичек и маникюра. Мужчине не понравились изменения в облике партнерши, и он отреагировал на них подобным образом.

— Мужчина срезал ножом прядь волос на голове, а после, приставив нож к шее, угрожал ей убийством, — сообщает издание Amic. ru.

Во время случившегося мужчина был пьян. Позже он полностью признал свою вину уголовному делу за «Угрозу убийством», однако оно было прекращено в связи с примирением сторон.

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