Следователи начали проверку после того как новосибирец сварился в яме с кипятком

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как 37-летний Евгений Емельянов упал в яму с кипятком. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как 37-летний Евгений Емельянов упал в яму с кипятком на улице Тульской и обварился заживо.

— По данному факту проводится доследственная проверка. Изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

Напомним, с 6 декабря Евгения считали пропавшим: он отправился в магазин за продуктами и выгулять собаку, но домой уже не вернулся. Тревогу забили его друзья, когда он перестал выходить на связь. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что из магазина новосибирец свернул на улицу Тульскую, где есть переход через яму с кипятком по самодельному мостику. Там вскоре и нашли его тело.

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