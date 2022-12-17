В Новосибирске 31 декабря ожидается снегопад и потепление до -12 градусов

До Нового года осталось две недели.
Фото: Никита МАНЬКО
До Нового года осталось две недели. Новосибирцы продолжают готовиться к торжеству: закупаются продуктами и строят планы на праздничный день. А синоптики делают прогнозы: 31 декабря в регион придёт потепление.
— Днём 31 декабря 2022 года температура воздуха составит -12 градусов, ночью похолодает до -16, — сообщает сайт «Метеовести». — А 1 января и вовсе может потеплеть до -1 градуса.
Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. Они также обещают новосибирцам снегопад на 1 января.
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