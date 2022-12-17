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НовостиОбщество17 декабря 2022 3:38

В Новосибирске 31 декабря ожидается снегопад и потепление до -12 градусов

Синоптики обещают на праздник тёплую погоду
Галина СИМОНОВА
До Нового года осталось две недели.

До Нового года осталось две недели.

Фото: Никита МАНЬКО

До Нового года осталось две недели. Новосибирцы продолжают готовиться к торжеству: закупаются продуктами и строят планы на праздничный день. А синоптики делают прогнозы: 31 декабря в регион придёт потепление.

— Днём 31 декабря 2022 года температура воздуха составит -12 градусов, ночью похолодает до -16, — сообщает сайт «Метеовести». — А 1 января и вовсе может потеплеть до -1 градуса.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. Они также обещают новосибирцам снегопад на 1 января.

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