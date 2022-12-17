Учитель, устроившийся вписку с подростками под Новосибирском, ищет новую работу

Учитель, устроивший вписку с подростками под Новосибирском, ищет новую работу. Фото: соцсети

Учитель, устроивший вписку с подростками под Новосибирском, ищет новую работу. Напомним, развернулись события в городе Черепаново. Преподаватель истории и обществознания по имени Марат приехал в Сибирь из Москвы по программе «Учитель для России». Но долго в местной школе не проработал. И свое увольнение решил отметить прощальной вечеринкой на съемной квартире, куда позвал учеников в возрасте от 13 до 17 лет.

Педагог сам не отрицает: там были алкоголь, вейпы, презервативы. Закончилась вечеринка тем, что одна из школьниц оказалась с отравлением в больнице. А на Марата составили административный протокол. Учителя оштрафовали на 1,5 тысячи рублей, и он уехал в Москву.

И уже из столицы написал в соцсетях о том, что ищет там новую работу. При этом, экс-педагог отмечает, что согласиться готов на любую вакансию и рассматривает удаленное трудоустройство.

Ранее руководитель программы «Учитель для России» заявила о том, что у бывшего историка имеются психические нарушения. А в обстоятельствах вечеринки продолжают разбираться следователи: ситуацию на контроль взял Глава СКР Александр Бастрыкин.

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