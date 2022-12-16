В Новосибирске приготовят гигантскую порцию салата «Оливье».
Фото: Иван ПРОХОРОВ
В Новосибирске приготовят гигантскую порцию салата «Оливье». Им бесплатно угостят новосибирцев и гостей города, а часть — направят на благотворительность.
Готовить его будут 85 представителей «Сибирской гильдии шеф-поваров» 24 декабря в ТРЦ «Сибирский Молл». Масштабный кулинарный перформанс пройдет с полудня до двух часов дня.
Все желающие смогут получить порцию главного новогоднего салата, который можно будет съесть сразу же или унести с собой, чтобы насладиться в домашней обстановке.
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