Эксперты рассказали, кто больше всех заработает в Новый год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Названы наиболее высокооплачиваемые профессии для работы в Новый год. Самые большие зарплаты предлагают актерам, фотографам и шеф-аниматорам ледовых шоу. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на «Авито.Работа». По данным экспертов, некоторые в новогоднюю ночь смогут заработать до 60 тысяч рублей.

Например, в Нижнем Новгороде для экскурсии-квеста на карамельную фабрику Деда Мороза ищут главного зимнего волшебника, а еще в помощь ему Бабу-ягу и гномов. Им за смену готовы заплатить 40–60 тыс. рублей за смену.

От 60 тысяч рублей в неделю готовы заплатить новогоднему фотографу. Такого специалиста ищут в Москве для работы на праздниках.

От 160 тысяч рублей обещают шеф-аниматору ледовых программ в Одинцово. Ему нужно будет управлять командой ледовой анимации, создавать для гостей катка интерактивные шоу. Работодатель гарантирует сотруднику двухразовое питание и доставку транспортом из столицы и обратно.

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