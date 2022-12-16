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НовостиОбщество16 декабря 2022 19:31

Психолог пояснил новосибирцам, почему возникает чувство вины за покупки

Причин на это несколько
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Психолог пояснил новосибирцам, почему возникает чувство вины за покупки.

Психолог пояснил новосибирцам, почему возникает чувство вины за покупки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

У многих людей возникает чувство вины после шопинга. Сделанные покупки их не радуют, а напротив угнетают. Психолог Павел Раков пояснил, почему так происходит. По словам эксперта, причин на это несколько. Среди них – неуверенность в себе, заниженная самооценка, нежелание тратить на себя деньги, силы, время. Также мешают финансовые ограничения, пишет NEWS.ru.

– Человек считает, что чего-то не достоин. Покупая дорогие и интересные вещи, он испытывает не самые приятные эмоции. И глядя на окружающих, такой человек думает: «Им можно. А я еще не заработал», — пояснил психолог.

Возрастные люди склонны к бережливости, а также у них происходит гормональный спад. Вместе с тем они обретают и психологическое успокоение, которое позволяет им легко отказываться от покупок. Также, говорит психолог, некоторые шопингом стараются заглушить внутренний негатив. Однако это не помогает, а напротив провоцирует чувство вины.

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