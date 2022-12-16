Психолог пояснил новосибирцам, почему возникает чувство вины за покупки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У многих людей возникает чувство вины после шопинга. Сделанные покупки их не радуют, а напротив угнетают. Психолог Павел Раков пояснил, почему так происходит. По словам эксперта, причин на это несколько. Среди них – неуверенность в себе, заниженная самооценка, нежелание тратить на себя деньги, силы, время. Также мешают финансовые ограничения, пишет NEWS.ru.

– Человек считает, что чего-то не достоин. Покупая дорогие и интересные вещи, он испытывает не самые приятные эмоции. И глядя на окружающих, такой человек думает: «Им можно. А я еще не заработал», — пояснил психолог.

Возрастные люди склонны к бережливости, а также у них происходит гормональный спад. Вместе с тем они обретают и психологическое успокоение, которое позволяет им легко отказываться от покупок. Также, говорит психолог, некоторые шопингом стараются заглушить внутренний негатив. Однако это не помогает, а напротив провоцирует чувство вины.

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