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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 17:45

В Новосибирске иномарка пробила ограждение и едва не упала с путепровода на Ипподромской

ДТП случилось на пересечении улиц Гоголя и Ипподромской
Галина СИМОНОВА
В Центральном районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Фото: "АСТ-54"

В Центральном районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Фото: "АСТ-54"

В Центральном районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Авария случилась поздно вечером в пятницу, 16 декабря.

— Около 23:00, на пересечении улиц Гоголя и Ипподромской водитель за рулём белого седана пробил ограждение и чуть не улетел вниз, — сообщили очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

О пострадавших в ДТП не сообщалось, в ГИБДД произошедшее пока не прокомментировали.

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