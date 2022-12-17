Безветрие и холода до -15 градусов обещают в Новосибирске

В Новосибирске немного ослабнут морозы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 декабря температура в Новосибирске станет теплее. Днем температура поднимется до -15…-17 градусов, а ночью будет -22…-24 градуса, причем в пригороде она опустится до -28.

— Будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах изморозь. На дорогах местами гололедица. Юго-восточный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщили синоптики.

В Новосибирской области температура составит -21…-26 градусов, местами до -31. Температура днем опустится до -12…-17, местами до -22.

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