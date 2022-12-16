Новосибирец упал в кипяток с самодельного мостика и сварился заживо

37-летний Новосибирец Евгений Емельянов упал с самодельного мостика в кипяток и сварился заживо. Фото: Иван МАКЕЕВ

37-летний новосибирец Евгений Емельянов упал с самодельного мостика в кипяток и сварился заживо. Несколько дней мужчина считался без вести пропавшим: 6 декабря он отправился в магазин за продуктами и выгулять собаку. Это был последний раз, когда его видели живым.

Знакомые сибиряка забеспокоились, когда он перестал выходить на связь. Придя к нему домой, они нашли там собаку, гуляющую с поводком, но без хозяина. А в магазине, куда собирался Евгений, подтвердили, что покупки он все же сделал.

По камерам удалось установить примерный маршрут пропавшего мужчины. Выяснилось, что он прошел по улице Тульской к месту между домами № 291 и 289, где имеется мост через водоем с кипятком, происхождение которого неизвестно.

— Один мужчина просмотрел записи камер и увидел, что Евгений проходил с черным пакетом. Мы пошли к этому мосту и нашли черный пакет, под снегом. Если без фонарика ночью — оступился, свалился. Вода начинает обжигать. Мне кажется, он не понял, в каком положении относительно мостика оказался и пошел не в ту сторону. Не смог сориентироваться. Ну и там еще эта глина, около метра глубины, завис в ней, рассказал «Вестям Новосибирск» друг погибшего мужчины.

Тело Евгения Емельянова достали 8 декабря 2022 года. Информацию о его гибели подтвердили волонтеры, занимавшиеся его поисками.

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