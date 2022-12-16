В Новосибирской области медики получили 63 новых машины скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области медики получили 63 новых машины скорой помощи. Ключи и техпаспорта руководителям от машин скорой помощи класса «В» марки УАЗ 128811—202—12, марки ГАЗ-А6Вr23, класса «С» марки ГАЗ-a6cr23 вручил Андрей Травников.

— За последние 5 лет более 220 новых машин было приобретено и передано медикам. Поставка этого года — самая большая: 44 машины за счёт областного бюджета, 19 — за счёт федерального. Это хороший пример того, что ни ограничения, ни санкции не могут нас остановить в нашем развитии. 17 муниципальных образований области получают сегодня новые автомобили, — отметил Губернатор Андрей Травников.

В 2020-2021 годах автопарк скорой помощи Новосибирской области вырос на 58 единиц. Сегодня новые автомобиля получают 17 муниципальных образований области.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в регион в 2023 году поступит 13 новых мобильных фельдшерско-акушерские пунктов. Всего за 2019-2022 годы в регионе было закуплено 32 мобильных комплекса, 17 из них — в этом году. Оборудованы мобильные пункты всем необходимым для работы фельдшера. В них есть гинекологическое кресло, спирограф, электрокардиограф, глюкометр, пульсоксиметр, дефибриллятор, электронные градусники.

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Об этом сообщили в областном минздраве (подробнее).

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