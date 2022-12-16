«С потолка идет ливень»: в Новосибирске квартиру затопило кипятком из-за прорыва трубы

Квартиру жительницы Новосибирска затопило кипятком из-за прорыва трубы. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Квартиру жительницы Новосибирска затопило кипятком из-за прорыва трубы. ЧП случилось в пятницу, 16 декабря, в доме на улице Добролюбова, 207.

— Борьба с кипятком шла на такую скорость, чтоб не затопить квартиру под нами, хотя ещё, конечно, неизвестно, может и протечь! На данный момент пришли в негодность насквозь мокрые потолок, диван, шкаф, линолеум. Сколько всё это будет теперь сохнуть? — пожаловалась хозяйка затопленной квартиры в паблике Вконтакте «АСТ-54».

По словам женщины, вода с потолка лилась почти два с половиной часа.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что 14 декабря кипятком затопило подъезд дома на улице 2-ой Светлановский тупик, 12. Местные жители опубликовали в соцсетях видео, где с потолка в подъезде ручьями бежит горячая вода, а всю лестничную клетку заволокло паром. Люди переживали, чтобы от таких «водных процедур» не закоротило проводку. Как выяснилось позже, потоп случился после того, как в доме чинили отопление.

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