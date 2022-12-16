На Алтае мужчину осудили за гибель жены в свадебном путешествии

В Республике Алтай судили мужчину за гибель супруги в страшном ДТП. Фото: прокуратура Республики Алтай

В Республике Алтай судили мужчину за гибель супруги в страшном ДТП. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на прокуратуру.

Трагедия произошла 16 сентября на Чуйском тракте. В машине марки «Тойота» ехали молодожены из Красноярского края – они сыграли свадьбу 15 июля. Новоиспеченные муж и жена направлялись в свадебное путешествие на Алтай.

Внезапно 25-летний водитель потерял управление и вылетел на встречку. После этого он столкнулся с другим авто. Пассажирка «Тойоты» скончалась на месте.

Супруг погибшей полностью признал свою вину.

− Его теща ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Но суд отклонил ходатайство и назначил обвиняемому год лишения свободы в колонии-поселении, − отметили в публикации.

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