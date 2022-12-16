В Алтайском крае пенсионеры замерзают в своей квартире

В селе Павловск Алтайского края жители одного из многоквартирных домов остались без отопления. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В селе Павловск Алтайского края жители одного из многоквартирных домов остались без отопления. Стены в их квартирах промерзли, а по ледяному полу можно ходить только в валенках.

Как рассказал «Толку» сибиряк Александр Жбанников, в том доме живут его пожилые родители. От холода их спасает только обогреватель.

А еще жильцы некоторое время сидели без света. Возмущенный мужчина приехал на место и попытался разобраться, в чем проблема.

− Пошел смотреть, а там еще старое советское оборудование. Здоровые клеммы, сам ящик не закрыт. Я побоялся туда лезть, − сообщил Александр.

В правительстве Алтайского края пояснили, что тепло и свет пропали из-за аварии. Восстановить все должны были 15 декабря. Свет в итоге дали, а вот ситуация с отоплением не изменилась.

По словам начальника отдела по строительству газификации и ЖКХ администрации Павловского района Ирины Дремовой, проблема заключается во внутренней системе отопления дома.

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