В Новосибирске вынесли приговор застройщику за мошенничество на 14 миллионов рублей

В Новосибирске вынесли приговор бывшему гендиректору стройкомпании по уголовному делу о мошенничестве. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске вынесли приговор бывшему гендиректору стройкомпании по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщили в Октябрьском районном суде.

С 18 декабря 2007 года по 8 августа 2015 года его компания выступала застройщиком многоквартирных домов на улицах Сакко и Ванцетти, 31/4 и Декабристов, 10.

В этот период экс-гендиректор похитил 14 миллионов, принадлежащих дольщикам, распорядившись расходовать деньги из кассы и расчетного счета компании, а также ряда подконтрольных фирм.

Суд назначил ему 4, 5 года условно.

Примечательно, что в 2020 году директора уже судили за мошенничество, причинение имущественного вреда путем обмана и легализации средств, полученных преступным путем. По двум первым статьям его освободили от наказания из-за истечения сроков давности, а по последней — отправили в колонию общего режима на три года, откуда он вышел по УДО.

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