Лапки были обморожены: на снегу в новосибирском Академгородке обнаружили крота

Крота с обмороженными лапками нашли на снегу в Академгородке. Фото: стоп-кадр из видео Юлии

Крота с обмороженными лапками нашли на снегу в Академгородке. Выходить животное пыталась сотрудница Новосибирского зоопарка Юлия Морозова. Она рассказала КП-Новосибирск, как спасала бедное животное, и объяснила, почему кроты выходят на поверхность.

− Хоть кроты и не спят зимой, но они не должны выходить на поверхность. Это для них смертельно. Дело в том, что под землей, где они живут, самая минимальная температура – около нуля. Кроты не приспособлены к сильному минусу, − объяснила в разговоре с КП-Новосибирск Юлия. – Зимой кроты питаются запасами червей. В этот период добывать какую-то пищу гораздо сложнее. Черви впадают в спячку, и кроты вынуждены более активно добывать себе корм. Но зимой почва замерзает и копать у них не всегда получается. В поисках новых мест кроты оказываются снаружи.

В такую же ситуацию попал и тот крот. Юлии позвонили друзья и сказали, что обнаружили на земле маленькое животное.

− Я приняла решение забрать крота. Но я сразу была скептически настроена, говорила, что вряд ли что-то получится, потому что, во-первых, животное очень сложное и малоизученное, а, во-вторых, у него скорее всего переохлаждение, − призналась сибирячка. – Но друзья сняли на видео, что он веселый и бодрый. И я решила – попробовать стоит все равно.

Юлия купила для малыша все необходимое – контейнер, наполнитель и червей. Насыпала в емкость сена, чтобы животное могло в него зарыться. Крот отогрелся и, казалось, самое страшное осталось позади. Но это было не так – буквально через сутки он умер из-за полученного переохлаждения.

Сотрудница зоопарка считает, что необходимо лучше исследовать данных животных, чтобы знать об их особенностях и быть готовыми помочь.

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