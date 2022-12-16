В Новосибирске спасли двух бездомных, замерзающих на улице

В Новосибирске гвардейцы спасли двух бездомных, замерзающих на улице. Фото: АБ ГВАРДИЯ

В Новосибирске гвардейцы спасли двух бездомных, замерзающих на улице. В агентство безопасности в три часа ночи 15 декабря позвонили из круглосуточного магазина на улице Гурьевской. Продавцы попросили вывести на улицу двух бомжей.

— И хотя такие посетители — частые гости заведений торговли именно в зимнее время, внимание гвардейцев все же привлекло особое состояние мужчин. То, что сотрудники магазина изначально приняли за состояние алкогольного опьянения, впоследствии вызванные врачи скорой помощи диагностировали как начавшееся переохлаждение, — сообщили в АБ «Гвардия». — У мужчин понизилась температура тела и была невнятная речь, их клонило в сон. В ожидании медиков гвардейцы накрыли бездомных теплыми служебными куртками, потому что собственная легкая одежда бедолаг явно не соответствовала температуре на улице. За окном было далеко за 20 градусов мороза.

По словам медиков, если бы мужчины провели на холоде без помощи врачей еще хотя бы пару часов — они бы погибли.

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