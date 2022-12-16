Губернатор рассказал, будет ли открыта дорога к новому ЛДС после начала уголовного дела

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал как будет обустроен подъезд к новому ледовому дворцу. Фото: Правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал как будет обустроен подъезд к новому ледовому дворцу. Напомним, заказчик дорог к новому ЛДС попал под уголовное дело из-за использования в строительстве некачественного песка из Оби.

— Парк у нового ЛДС уже завершен и сдан. Дорогие физические объемы уже завершены. С учетом уголовного дела будут введены временные схемы движения, — пояснил Андрей Травников на пресс-конференции телеканала ОТС.

Напомним, директора муниципального предприятия «Метро Мир» Александра Мысика, занимавшегося строительством дороги к ЛДС, обвиняют в превышении должностных полномочий, что грозит наказанием до 7 лет лишения свободы. По данным следствия, с сентября 2019 года по декабрь 2021 года компания организовала добывала песок из карьера, который расположен в несудоходной протоке между левым берегом реки Обь и островом отдыха в Кировском районе города Новосибирска. Этот песок не подлежал для использования автодорог возле нового ледового дворца спорта.

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