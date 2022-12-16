Названа сумма, необходимая для замены почти 500 изношенных автобусов в Новосибирске

На замену почти 500 полностью изношенных автобусов в Новосибирске потребуется 6,4 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примерно 6,4 миллиона рублей потребуется, чтобы заменить почти 500 полностью изношенных автобусов в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Речь идет о немуципальных перевозчиках.

− У немуниципальных перевозчиков находится в эксплуатации 472 единиц со 100%-ным износом, − рассказали КП-Новосибирск в Департаменте. − Немуниципальными перевозчиками города Новосибирска в 2022 году приобретено 27 единиц автобусов, ранее эксплуатировавшихся в других городах, со средним возрастом 5-7 лет.

Ситуация с автобусами муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Новосибгортранс» (МКП «НГТ») более оптимистичная.

− Средний уровень их износа составляет 23,3%. В 2022 году в город Новосибирск поставлено 77 единиц городских автобусов для нужд МКП «НГТ», − добавили в мэрии.

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