В Новосибирске «Вольво» сбил 7-летнего мальчика, переходившего дорогу

В Новосибирске иномарка сбила 7-летнего ребенка, переходившего дорогу не по пешеходному переходу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила 7-летнего ребенка, переходившего дорогу не по пешеходному переходу. ДТП случилось в пятницу, 16 декабря, в Октябрьском районе.

— В 12:55 49-летний водитель автомобиля «Вольво xs 90» ехал по улице Никитина в сторону улицы Зыряновская. У дома № 3 на улице Никитина он сбил 7-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

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