Веники и соль для зимовки диких зверей завезли в леса Новосибирской области

Для диких животных в Новосибирской области заготовили 9 тысяч веников и 20 тонн соли. Фото: Минприроды НСО

Для диких животных в Новосибирской области заготовили 9 тысяч веников и 20 тонн соли. Это нужно, чтобы помочь лесным обитателям благополучно пережить зиму.

Заготовки делали охотоведы из Министерства природных ресурсов и экологии региона. Их разместили на территории местных заказников.

В 2022 году специалисты выполнили большой объем работ. Так, они отремонтировали 86 кормушек и повесили 16 новых. Более того, охотоведы организовали четыре галечника для птиц. Это искусственно выложенные кучки мелкого гравия, которые необходимы пернатым для лучшего переваривания пищи.

А еще представители Минприроды отремонтировали 118 солонцов и изготовили 14 новых.

− Помимо этого, заготовлено 9000 штук веников, выложено 300 центнеров сена из заготовленных 600, в солонцы выложено 4,5 тонны соли из 20, − сообщили в Министерстве.

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