Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о смерти 12-летней девочки под Новосибирском

Девочка умерла от менингита. Фото: личный архив

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о том, как идёт расследование смерти 12-летней школьницы в городе Купино в Новосибирской области.

- Многодетная мать считает, что к смерти её дочери привело ненадлежащее оказание медицинской помощи - у ребенка ухудшилось состояние здоровья после прививки, а в последующем она скончалась. Женщина также высказала недовольство проведенными в ходе следствия экспертизами, - отметили в СК РФ.

Следственный комитет по Новосибирской области продолжает расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, история случилась в сентябре этого года в городе Купино Новосибирской области. 12-летней Ангелине Вахненко в школе поставили прививку от клещевого энцефалита. Когда она вернулась домой, пожаловалась на сильные головные боли. У пятиклассницы поднялась температуру, на скорой ребенка увезли в районную больницу. Врач, со слов мамы школьницы, решила, что у девочки ОРВИ. Спустя несколько часов Ангелина впала в кому, а через 12 дней умерла от менингита.

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