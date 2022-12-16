Северное сияние и светящийся купол: парк Арена возле ЛДС украсили завораживающими арт-объектами

В новосибирском парке Арена появились новые фотозоны. Фото: предоставлены читателями КП-Новосибирск.

В Новосибирске украсили парк Арена возле строящегося ЛДС. Помимо высокой светодиодной ёлки и хэштега #НСК2023, здесь установили новые впечатляющие фотозоны.

В парке установили почти настоящее северное сияние. Фото: предоставлены читателями КП-Новосибирск.

Настоящее северное сияние редко радует новосибирцев, в наших широтах его видно только в мощный телескоп во время солнечной бури. Теперь у горожан появилось свое собственное северное сияние в парке возле нового дворца спорта. «Упакованной» в колбы имитацией природного явления можно любоваться бесконечно.

В красивом и функциональном куполе новосибирцы смогут отдохнуть во время прогулки. Фото: предоставлены читателями КП-Новосибирск.

Отдохнуть во время прогулки и сфотографироваться новосибирцы смогут в светящемся куполе со скамейками внутри. Он украшен гирляндами в виде раскидистых деревьев со снежной кроной, на которой мерцают маленькие звездочки.

Напомним, ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала, как выглядит с высоты благоустроенный парк Арена.

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