В Ленинском районе Новосибирска жители 15 многоквартирных домов остались без тепла

Жители 15 многоквартирных домов в Ленинском районе остались без отопления и горячей воды.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители 15 многоквартирных домов в Ленинском районе остались без отопления и горячей воды 16 декабря. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.
Тепло в домах пропало из-за дефекта на тепломагистрали.
− Работы планируем вести до 5 утра 17 декабря, − отметили в СГК.
В компании добавили, что на период ремонта пришлось понизить параметры теплоснабжения домов, расположенных на улицах Путевая и Планировочная.
Ранее КП-Новосибирск писала, что жители улицы Телевизионной провели три дня без отопления в 30-градусные морозы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер