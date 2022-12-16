В Ленинском районе Новосибирска жители 15 многоквартирных домов остались без тепла

Жители 15 многоквартирных домов в Ленинском районе остались без отопления и горячей воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители 15 многоквартирных домов в Ленинском районе остались без отопления и горячей воды 16 декабря. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Тепло в домах пропало из-за дефекта на тепломагистрали.

− Работы планируем вести до 5 утра 17 декабря, − отметили в СГК.

В компании добавили, что на период ремонта пришлось понизить параметры теплоснабжения домов, расположенных на улицах Путевая и Планировочная.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жители улицы Телевизионной провели три дня без отопления в 30-градусные морозы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber