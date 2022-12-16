Уголовное дело о хищениях 74 миллионов рублей в филиале «РЖД Логистика» передали в суд

В Новосибирске осудят мошенников из логистической компании. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший директор филиала «РЖД Логистика», его заместитель и еще один подельник пойдут под суд за мошенничество в особо крупном размере. Подробности преступления на 74 миллиона рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Обвиняемые завышали стоимость транспортных и железнодорожных работ, заключая с подконтрольными организациями дополнительные соглашения. Разницу от средств, поступивших от компании и на самом деле уплаченных исполнителю, злоумышленники присваивали себе. Всего мошенники похитили 74 миллиона рублей.

Замдиректора этого же филиала и его знакомый обвиняются в еще одном уголовном деле об отмывании денег в крупном размере.

– Злоумышленники смогли легализовать часть похищенных денежных средств на общую сумму более 10 миллионов рублей, – сообщили в транспортной полиции.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что бывшему директору и его подельникам грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы.

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