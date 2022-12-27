«Бревна в коробке, а на подоконнике наждачка»: сибирячка делает невероятные елочные игрушки из дерева

Женщина делает игрушки из дерева. Фото: предоставлено Евгенией Садретдиновой
30-летняя Евгения Садретдинова раньше работала массажисткой и инструктором ЛФК в детской больнице. Сейчас женщина в декрете и нашла необычное хобби - вырезает елочные игрушки из дерева.
Евгения делает все сама. Фото: предоставлено Евгенией Садретдиновой
- Захотелось экологичных игрушек. Нашла в интернете ролики, посмотрела и поняла, что могу их сделать. Подходящие бревна нашла у дачи, - рассказала КП-Новосибирск Евгения Садретдинова.
Инструменты для изготовления. Фото: предоставлено Евгенией Садретдиновой
Сейчас Евгения вырезает елочные игрушки дома на подоконнике: там лежит наждачная бумага, дрель, разные сверла, краски и ленточки.
- На создание одной игрушки уходит около часа или чуть больше, - говорит женщина.
Мастерская расположилась на подоконнике. Фото: предоставлено Евгенией Садретдиновой
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