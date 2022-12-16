В Новосибирске ищут свидетелей смертельной аварии на Большевистской, в которой погиб водитель «Хонды». Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске разыскивают свидетелей жуткой аварии на Большевистской. Жесткое столкновение двух иномарок произошло там 5 августа 2022 года. В результате чего водитель одной из машин погиб.

– Около 7.35 в районе магазина у д. 290 по ул. Большевистской в Октябрьском районе столкнулись «Мицубиси Аутлэндер» и «Хонда Аирвейв». Водитель «Хонды» скончался на месте ДТП, – напомнили в ГУ МВД по НСО.

В полиции просят всех, кому известны подробности о случившемся, сообщить об этом по номерам: 8(383)232-64-34 или 8(383)232-14-65.

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