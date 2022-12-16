Бесплатно и высокотехнологично: онкобольные новосибирцы смогут получить медпомощь в новом Центре ядерной медицины

Новый Центр ядерной медицины открыли в Новосибирске. Фото: правительство НСО

Новый Центр ядерной медицины открыли в Новосибирске. Там будут бесплатно оказывать медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщили в правительстве НСО.

Центр создан на территории ГКБ №25 в Калининском районе. В нем смогут принять более пяти тысяч человек в год.

Медучреждение посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

− Его особенность не только в самом современном томографе, но и в том, что здесь запущен самый мощный в своем типе циклотрон для производства радиофармпрепаратов, − отметил глава региона.

Радиоактивные фармацевтические препараты применяются для диагностики и лечения онкологических заболеваний. По словам Андрея Травникова, объем их производства позволит обеспечивать не только Новосибирскую область, но и соседние регионы.

Услуги в новом Центре будут предоставлять в рамках системы ОМС, то есть абсолютно бесплатно.

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