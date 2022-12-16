Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил срыв сроков строительства 7 поликлиник

Губернатор объяснил срыв сроков строительства семи поликлиник. Фото: ГК "ВИС".

Сроки строительства 7 поликлиник по ГЧП-проекту сдвигали из-за пандемии коронавируса и изменения стоимости займов в банках. Об этом губернатор заявил в пятницу, 16 декабря, на пресс-конференции телеканала ОТС по итогам 2022 года.

– Контрактоваться под 20-24 % – это, конечно, безумие. Под такие проценты вкладываться в большую стройку было невозможно, – признал Андрей Травников.

Как уточнил губернатор, срыв сроков произошел из-за потраченного времени на переговоры с банками и переоценку финансовой модели.

Напомним, все семь поликлиник должны были ввести в эксплуатацию одновременно в начале 2023 года. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 4 поликлиники из 7 только начали строить, а стоимость строительства взлетела в 2 раза.

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