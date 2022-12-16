В Новосибирской области создали горячую линию по вопросам теплоснабжения

Горячую линию по вопросам теплоснабжения создали в Новосибирской области. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Горячую линию по вопросам теплоснабжения создали в Новосибирской области. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в региональной прокуратуре.

Данная практика вводится для того, чтобы защитить права местных жителей в период отопительного сезона 2022/2023. Также ее цель – контролировать работу коммунальщиков в выходные и праздничные дни.

− Более того, она нужна для своевременного принятия мер прокурорского реагирования, − подчеркнули в ведомстве.

Сообщить о нарушениях можно по номерам:

210-28-15 − в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу до 16:45;

8-903-076-97-96 – круглосуточно.

Также обращения можно направить в письменном виде. Для этого создан специальный адрес электронной почты: teplo@54.mailop.ru.

Результаты проверок и информацию о принятых мерах реагирования можно будет найти на официальном сайте и в соцсетях прокуратуры.

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