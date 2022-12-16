Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о восстановлении 83 домов в Мариуполе и ЛНР

Новосибирская область помогает восстанавливать 83 дома в Мариуполе и Беловодском районе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новосибирская область помогает восстанавливать 83 дома в Мариуполе и Беловодском районе. Об этом на пресс-конференции 16 декабря заявил губернатор региона Андрей Травников.
На объектах работают новосибирские строители. Они поднимают из руин 12 домов в Мариуполе и 71 – в ЛНР.
− Это потребовало участия значительных сил новосибирских строителей, − подчеркнул Андрей Травников.
Глава НСО добавил, что средства на проведение работ выделяются из федерального бюджета.
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